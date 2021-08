Kuruköprü sakinleri istedi, Başkan Büyükkılıç müjdeyi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas İlçesi Kuruköprü Mahallesi’ne giderek, mahalleye yapılan köprü çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, Talas Belediyesi’nin ve Kuruköprü Mahalle sakinlerinin talepleri üzerine köprü çalışmalarını başlattıkları müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezinde ve ilçelerde hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşların Kayseri’de konforlu ve kaliteli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için birçok çalışma gerçekleştiren Büyükkılıç, bu kez de Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nin talebine cevap verdi. Talas Belediyesi’nin ve Kuruköprü Mahallesi’nin talepleri üzerine bölgede köprü çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde denetledi. Kuruköprü Mahallesi’nin stratejik bir önemi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Kuruköprü Mahalle’mizdeyiz. Kuruköprü bizim için gerçekten stratejik olan mahallemiz. Geçmişten beri bize sahip çıkan, bizimde adeta Kuruköprü’ye geldiğimizde huzur bulduğumuz bir ortam” dedi.



“ROMA DÖNEMİNDEN KALMA KURUYAN SU KEMERİ AYAĞA KALDIRILMALI”

Başkan Büyükkılıç, Roma döneminden kalma kuruyan bir su kemeri olduğunu ve burasının ayağa kaldırılması gerektiğini de söyleyerek, “Burada malumunuz su kemeri var. Geçmiş yıllardan Roma döneminden kalma bir kemer ki Kuruköprü ismi de oradan geliyor. Geçmişte suların geçtiği tabi şimdi kuruyan, böyle bir ifade kullanılıyor. Bununda aslında ayağa kalkması lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın gayretleriyle değerlendirilirler. En azından korunması bağlamında da ne yapılabilirse o yönünden değerlendirilmesinin doğru olacağı konusunu biz iletelim. Tabi Kuruköprü doğalgaz yeri. Kuruköprü hizmetleriyle, sportif çalışmalarıyla, buradaki futbol takımlarıyla önem arz eden bir konumda. Şehrimize yakın olmasından kaynaklı tabii k, gelişen bir bölgemiz” ifadelerini kullandı.



İSTENİLEN KÖPRÜNÜN MÜJDESİNİ VERDİ

Büyükkılıç, Kuruköprü Mahallesi’nin içinden geçen yolun virajlarla donatılmış olmasının risk arz ettiğini belirterek, istenilen köprünün çalışmalarına başladığının müjdesini verdi. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yolun sağlıklı olmamasından kaynaklı olarak, yıllardır istenilen bir köprü talebi vardı. Sayın muhtarımız ve Talas Belediye Başkanımızın bu konuda talepleri vardı. Bu konuda talepleri değerlendirip, kararımızı verdik ve bu çalışmamızı başlattık. Her şeyden önce hayırlı olsun. İnşallah arkadaşlardan aldığım bilgilere göre ekim ayının başına burası tamamlanacak ve hizmete açılacak diye ifade ediyorlar. İnşallah gereğinin yapılmasının sözünü sayın müteahhidimiz ve ekibimizden beklediğimizi paylaşmak istiyorum.”



“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN KURUKÖPRÜ’YE BİR MÜJDE İLE GELİR”

Başkan Büyükkılıç’ın köprü çalışmalarını incelemesine eşlik eden Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım ise, Büyükşehir Belediyesi’nin ödül verir gibi tüm istek ve taleplerini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Büyükşehir her zaman Kuruköprü’ye bir müjde ile gelir. Yani ödül verir gibi, hiçbir eksiği olmadan, her zaman, devamlı bizim taleplerimizi yerine getirirler. Düğün salonlarımız, arıtmalarımız, futbol sahamız, doğalgazımız, ana yolumuz, asfaltımız, en büyüğü de okulumuz, ortaokul. Özhaseki Bakanımız altı ayda zil çaldırdı burada. Memduh Başkanım da stadımızın çimini yaptırdı, doğalgazımızın sözünü verdi. Analarımıza dedi ki ‘burada tezek yaktırmayacağım size’ ve gereğini yaptı, köprü yaptı. Tarıma, çiftçiye önem verdiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a Kuruköprü Mahallesi'ndeki köprü incelemelerine Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da eşlik etti.

