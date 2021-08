Büyükkılıç, Yıldızlar Karate Şampiyonası açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'mizin kültür elçileri olarak döneceklerine inandığımız bu yavrularımıza başarılar diliyorum. Başarılar çocuklar” dedi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alper Kemaloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile sporcuların aileleri katıldı.



BU GENÇLER KÜLTÜR ELÇİLERİ OLACAK

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nın Kayseri’yi renklendirdiğini ve canlandırdığını ifade ederek, “Kayseri’nin kültür elçileri olarak döneceklerine inandığım bu yavrularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok şükür Kayseri bir ve beraber. Protokolümüz hep burada. Demek ki sevilmek böyle bir duygu. Federasyonumuzun kıymetli başkanına ve Kayseri'mize de bu organizasyonu yürüten Alper Hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri'mizi adeta renklendirdi ve canlandırdı. Kayseri'mize bir aktivite vesile oldu. Kayseri'mizin kültür elçileri olarak döneceklerine inandığımız bu yavrularımıza başarılar diliyorum. Zaten Karate, Taekwando, Judo, bu alanlardaki tüm sporlarda her şeyden önce kişi yetiştirmesi dediğimiz yavrularımızı sporla birlikte karakteri bağlamında yaptıkları çalışmaları biliyoruz. Kısacası takdir ediyoruz. Bu açıdan böyle güzel bir çalışma yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, bir teşekkür de sayın Haseki Bakanımıza. Kayseri'mizde sporun altyapısını oluşturan, spor tesisleriyle Kayseri’yi buluşturan ve bu süreçte en büyük emeği geçen bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Doktor milletvekilimiz unuttuğumuzu zannetmesin onun yaptıklarına da hayırla anıyor, teşekkür ediyor, böyle bir çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, şampiyonanın tüm sporculara hayırlı olmasını dileyerek, “Sevgili gençler, bizler sizlere bu salonları hazır ettik. Bakın amcalarınız, abileriniz, büyükleriniz sizin için hep burada. Size düşen çalışmak. Onların dediklerini yaparak, bizleri yurt dışında temsil etmek. Al bayrağımızı göklere çekip, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ise, federasyon olarak ülkenin yarınları olan gençliği yetiştirme sorumluluğunun bilincinde olduklarını dile getirerek, gençleri, vatan millet ve şanlı al sancak sevgisiyle yetiştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Törende Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Büyükkılıç daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Kadir Has Şehir Stadyumu'na geçerek, Türkiye Karate Federasyonu’nun vefat eden eski başkanı Esat Delihasan’ın isminin verildiği Karate Antrenman Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

