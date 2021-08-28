Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Muhammet Mehdi Yüreğiçatal şampiyon oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Karate Yıldızlar ve Yurt Lig Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Erkekler kata dalında rakiplerini geçerek şampiyon olan Muhammet Mehdi Yüreğiçatal’a madalyasını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.