Kayseri'de vaka sayıları artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre; önceki haftaya göre en çok vaka artışı olan 10 ilden biri olan Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, vatandaşı kurallara uyma noktasında daha dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; Çok kıymetli hemşehrilerim, son verilere göre Kayserimizde ciddi bir vaka artışının olduğu görülmektedir. Kazanımlarımızı kaybetmemek için tedbirlere ve kurallara uyma noktasında çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik. Bu durumu da birlikte aşacağız"

ifadelerini kullandı.

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