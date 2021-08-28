Talasgücü Belediyespor'dan kaleye takviye

Talasgücü Belediyespor geçen sezon Serik Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Özden'i transfer etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da transfer çalışmalarını devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturan SarıLacivertliler kaleye önemli bir ismi dahil etti. Geçen sezon Serik Belediyespor'da forma giyen Ahmet Özden 20212022 sezonunda Talasgücü Belediyespor forması giyecek.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, " Geçtiğimiz sezon TFF 2.Lig ekiplerinden Serik Belediyespor forması giyen ve genç yaşına rağmen futbolu ile göz dolduran tecrübeli eldiven Ahmet Özden ile anlaşma sağladık. Tecrübeli kaleci ve takımımıza hayırlı olsun" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.