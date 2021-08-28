“Yunus Emre Yılı”nda Mehmet Kemiksiz Konseri

Talas Belediyesi tarafından “Yunus Emre Yılı” münasebetiyle tasavvuf müziği konseri düzenlendi. TRT Sanatçısı Mehmet Kemiksiz ’in Yunus Emre’nin şiirlerinden oluşan birbirinden eşsiz eserleri seslendirdiği konsere her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi dikkat çekti.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen konser öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yunus Emre’nin Türkçe açısından önemine dikkat çekti. “Yunus Emre, Türkçeyi kullanma konusunda rehberimiz” diyen Başkan Yalçın, Yunus Emre’nin kullandığı Arapça ve Farsça kelimeleri de Türkçe ile harmanlamasındaki özeni anlatarak, yabancı kelimeleri kullanışındaki ustalığından dolayı onun şiirlerini okurken ve dinlerken insanın anlamada güçlük çekmediğini ifade etti.



“DİL BİR MİLLETİN ANA SÜTÜDÜR”

Dilin bir millet için ana sütü kadar önemli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, şunları söyledi. “Bir ulusun dili o ulusun ana sütüdür. Bizim de ana sütümüz Türkçedir. Türkçeyi en iyi, öz şekilde kullanan ozanımız, büyüğümüz ve bu konuda rehber Yunus Emre olduğu şüphesizdir. Dil, şüphesiz ki Cenabı Allah’ın biz insanlara verdiği en büyük lütuflardan biridir. Anlaşma adına önemli bir bağdır. Bir de millî, geleneksel ve dini kültürün bu güne aktarılmasında en önemli gereçtir. Bu gün arı, duru ve hakikaten bizi rahatsız etmeden, bizim anlayış çabası sarf etmeden dinlediğimiz, okuduğumuz bir lisandır. Berrak bir lisandır ve onu bize Yunus Emre sağlamış oluyor. Belki de Türkçenin sanatta ve edebiyatta kullanılmasındaki emeği geçen en önemli şahıs, Allah rahmet eylesin, Yunus Emre diyebiliriz. Bu senenin güzelliği, Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi nedeniyle bugün burada Mehmet Kemiksiz Hocamızın hem Türkçesiyle hem de naif besteleriyle bir araya gelelim dedik. “



“TÜRKÇEMİZİ GÜZEL KULLANALIM”

Türkçeyi güzel kullanmanın önemini de vurgulayan Başkan Yalçın, günümüzde özellikle internet ve teknolojinin yaygın kullanımının dil üzerinde de etkileri olduğuna değindi. Türkçe’nin dil özelliklerine sahip çıkılması ve doğru kullanılması gerektiğini ifade eden Başkan Yalçın, gençlere de tavsiye de bulundu. “Bu günlerde güzel Türkçemizin, güzel bir şekilde kullanılamaması durumuyla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, “Bilhassa genç kardeşlerim belki biraz sosyal medyanın etkisinde kalarak daha kestirme ve kısa cümleler kurmaya gayret ediyorlar ama güzel Türkçemizin güzelliğini ortadan kaldırmış oluyorlar. Türkçemizi güzel kullanmalıyız.” dedi.



SANATÇI KEMİKSİZ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Organizasyonla ilgili düşüncelerini ifade eden Sanatçı Mehmet Kemiksiz, Başkan Yalçın’ın Yunus Emre gibi önemli bir değeri anmak ve eserlerini hatırlatmak için çok önemli bir etkinliğe imza attığını ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Kemiksiz sözlerine şöyle devam etti: “ “Herkes pandemi salgınından dolayı korkuyor ve evinden çıkamazken sizler buraya geldiniz, başkanımız sizleri burada buluşturmayı başarmış gerçekten sağ olsun. İnsanlara buyurun gelin gündemimiz Yunus’tur. Dünya’nın problemlerini çözecek, söz söylemiş dünya çapındaki insanımızın bestelerini, sözlerini dinleyeceğiz denildiği zaman bu organizasyonu yapan ve sizleri buraya toplayan bir başkan var, Başkan Yalçın’ın tebrik edilmesini istiyorum.”

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser sonunda Başkan Yalçın, Sanatçı Mehmet Kemiksiz ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim ederken Kemiksiz de kendi bestelerinden oluşan albüm seti hediyesinde bulundu.

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