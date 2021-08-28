Başakşehir- Kayserispor maçının VAR'ı Erkan Özdamar

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Süper Lig'in 3.haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Gökhan Barcın yapacak.

Maçın 4.Hakemi Alper Akarsu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak. Özdamar'a, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.