Bu festival geçmişe götürüyor Klasik Otomobil Festivali’nde Kadir İnanır’ın filmlerde kullandığı aracı ilgi odağı oldu

Melikgazi Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen ‘Klasik Otomobil Festivali’nde sergilenen Kadir İnanır’ın da kullandığı klasik otomobil ilgi çekiyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Festivali’nin 5.’si başladı. 200’e yakın klasik aracın sergilendiği festivalde, birbirinden güzel araçlar yer alıyor. Kadir İnanır’ın da filmlerde kullandığı klasik aracında bulunduğu festival, renkli görüntülere sahne oluyor.

Sivas’tan gelerek festivale katılan klasik otomobil tutkunu Zeki Kazanır, “Bu tutku babadan geliyor. Babam Amerika’dan araç getirmişti. O zamanlar ben 14 yaşındaydım. O zamandan sonra bende de bu hobi başladı. Klasik araçlar her bakımdan rahat arabadır. Emniyetli ve konforludur. O tarihlerde bile bu araçta klima var, deri döşeme var ve hidrolik direksiyon var. Yerli arabalar 2000 yılından sonra klima gördüler” dedi.

Kadir İnanır’ın kullandığı aracın sahibi Yüksel Arıkan da, “Burada güzel bir ortam var. Herkes burada. Eski klasik arabalar burada. Bu araç Kadir İnanır’ın arabasıydı ve bununla çok filmde oynadı. Biz aldık. Bakımını da hem burada hem de Ankara’da yapıyoruz. Çocuğumuz gibi ilgileniyoruz” diye konuştu.

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