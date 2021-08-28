Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Down Sendromlu Futbol milli takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Down Sendromlu Futbol Milli Takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek. 29 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Kayseri'nin Talas ilçesinde kamp yapacak olan ay yıldızlı milli futbolcular 3 de hazırlık maçı oynayacak.

Futbol milli takım kampında 4 antrenör ile 11 futbolcu yeralacak. Günde çift idman yapacak milliler, 411 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanacak. Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı, "Günde çift idman yapacağız. Erciyes Üniversitesi spor salonunda antrenmanlarımızı yapacağız. 10 günlük kampta 3 de hazırlık maçı oynayacağız. Kayserispor futbol okullarından 3 takım ile de bu süreçte maç oynayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.