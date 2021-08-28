Yetim çocuklar bisiklet eğitimi aldılar

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Bisikletliler Derneği, Bisiklet Spor Grubunun ortak yürüttüğü “Bir Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında bisiklet sürmeyi bilmeyen yetim çocuklarımız 5 hafta boyunca bisiklet eğitimi aldılar.

Projenin yaz etkinleri kapsamında eğitim alan gençler yaz programını cadde turuyla sona erdi. Bisiklet Turu öncesinde programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’a, plaket verildi.

Yetim çocuklar plaket töreni akabinde Kadir Has Stadyumu önünden başlayan bisiklet turunda pedal çevirdiler.

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