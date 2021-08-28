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Özhaseki: “Hızlı trende son aşamaya geldik” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Hızlı trenin kredisi konusunda sabırla hareket ediyoruz ve doğru yapmaya çalışıyoruz”

İHA

Özhaseki: “Hızlı trende son aşamaya geldik” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Hızlı trenin kredisi konusunda sabırla hareket ediyoruz ve doğru yapmaya çalışıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hızlı tren konusunda son aşamaya geldiklerini söyleyerek, “Hızlı trenin kredisi konusunda sabırla hareket ediyoruz ve doğru yapmaya çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hacılar Belediyesi tarafından yaptırılan ve merhum hayırsever Fevzi Mercan’ın adını taşıyan yakınları stadın açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, “Yıllardır yaptığımız belediyecilikle çok güzel tesisler yapıldı. Kayseri’miz Avrupai bir hale büründü. Alt yapısı, üst yapısı ve modern tesisleri ile hükümetten aldığımız güçle de bugün çok iyi bir yere geldik. Yine eksikliklerimiz ve ihtiyaçlarımız bitmiyor. Şuanda bir taraftan millet bahçesi yapmaya çalışıyoruz. Orada 20 senelik bir emek var” ifadelerini kullandı.

Hızlı tren konusuna değinen Özhaseki, “Aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı Belsin’den Terminale, Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyacılar Sitesine doğru raylı sistem yaptırıyor. Havaalanında genişleme devam ediyor. Havaalanında genişleme devam ediyor. Bunun gibi ihtiyaçlar yapılıyor, bir taraftan da hükümet desteği almaya devam ediyoruz. Allah izin verirse onlar bittiğinde yenilerine yine devam edeceğiz. Bu arada hızlı tren içinde pazartesi günü kredi görüşmeleri var. Maliye bakanımız ile randevulaştık, bir araya geleceğiz. Ulaştırma bakanımızda gelecek. Ondada son aşamaya geldik. Eğer onunda altını çizebilirsek çok güzel bir müjdeyi de tüm Kayseri’miz ile paylaşmış oluruz. Burada önemli olan bir taraftan bu işi yapacak firma, bir taraftan bu kredi, nihayetinde ödemesiz dönemi ve faiz oranları O konuda da sabırla hareket ediyoruz ve doğru yapmaya çalışıyoruz. ‘Biz bir an önce temel atalım da ne kadar borçlanırsak borçlanalım’ gibi bir şey demiyoruz. Nihayetinde bu borç ödenecek, bizim borcumuz. O yüzden de en doğru krediyi bulup hareket etmeye çalışıyoruz. Bu da yapıldığında emin olun yeni ihtiyaçlar çıkacaktır. Onu da artık gençler gelecek ve onlar yapacaklar. Bizden bu kadar. Elimizden bu geliyor. İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bizim de bıraktığımız eserler bunlar. Sizlere hizmet edip duanızı almaya gayret ediyoruz. Allah utandırmasın” ifadelerine kullandı.
Açılışa Özhaseki’nin yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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