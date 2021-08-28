Kayseri'de makilik alanda yangın

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Kayseri'nin Develi ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Öksüt ile Kozluca Mahalleleri arasında bulunan makilik alanda anız yangın çıktı. İhbar sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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