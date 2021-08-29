Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Önceki dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Erzurum’dan gelen ekibin katılımları ile; Kayseri'de örnek oluşturabilecek Küçükbaş Hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte gelen misafirlere eşlik ederek Sarıoğlan ve Kocasinan ilçesindeki hayvancılık işletmelerinde incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulundu. Şahin; ziyaretleri ve istişareleri için Recep Akdağ ve beraberindeki ekibe teşekkürlerini iletti.

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