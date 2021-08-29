(Özel) En güzel hatıra Sağlıkçı çift düğünleri öncesinde çalıştıkları hastane önünde oynadı

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan ve dünyaevine giren sağlıkçı çift, düğün salonundan önce çalıştıkları hastanenin önüne gelerek oynadı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan hemşire İlyas İlhan ile Mihriban Yıldız hastanede tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift, düğün için hazırlık yaptı. Hayatlarını birleştirecekleri düğün salonuna gitmeden önce çalıştıkları Kayseri Şehir Hastanesinin önüne gelen çift, burada kutlama yaparak oynadı. Çifte sağlıkçı diğer arkadaşları da alkışlarla eşlik etti.

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