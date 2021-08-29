Annesiyle tartışan şahıs oturdukları evi yaktı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde annesinden para isteyen şahıs, ret cevabını aldıktan sonra oturdukları evin odunluğunu yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Handan Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.K. annesi H.K.’den para istedi. Anne H.K.’nin M.K.’ye ret cevabı vermesi üzerine anneoğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K. evlerinin önünde bulunan odunluğu ateşe vererek evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri de evi ateşe verdikten sonra kaçan M.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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