Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan firari olan M.B´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda M.B´nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 172,60 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7´sine `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan işlem yapılırken, S.N.Ç ise, `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alındı. Evde bulunamayan M.B´yi arama çalışmaları ise sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-29 13:53:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.