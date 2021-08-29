Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan firari olan M.B´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda M.B´nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 172,60 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7´sine `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan işlem yapılırken, S.N.Ç ise, `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alındı. Evde bulunamayan M.B´yi arama çalışmaları ise sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-08-29 13:53:37
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