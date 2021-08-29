Kayserispor 11 sezon sonra kez Başakşehir’i mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 11 sezon sonra deplasmanda Başakşehir’i mağlup etti.
Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, rakibini İstanbul’da mağlup etti. Bugüne kadar rakibi ile deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 beraberlik 7 yenilgi alıp 2 kez kazanan sarı kırmızılılar, bu sezonki maçta tek golle yenerek 3 puanı almayı başardı. Rakibini bundan 11 sezon önce İstanbul’da oynadığı maçta 20 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı maçlarda galibiyete erişememişti. Başakşehir ile Kayserispor arasında geçen sezon oynanan lig maçı da golsüz sona ermişti. İki takım arasında İstanbul’da oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:
2021/2022 BaşakşehirKayserispor 01
2020/2021 BaşakşehirKayserispor 00
2019/2020 BaşakşehirKayserispor 10
2018/2019 BaşakşehirKayserispor 10
2017/2018 BaşakşehirKayserispor 31
2016/2017 BaşakşehirKayserispor 50
2015/2016 BaşakşehirKayserispor 10
2012/2013 BaşakşehirKayserispor 00
2011/2012 BaşakşehirKayserispor 10
2010/2011 BaşakşehirKayserispor 02
2009/2010 BaşakşehirKayserispor 12
2008/2009 BaşakşehirKayserispor 10
2007/2008 BaşakşehirKayserispor 11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.