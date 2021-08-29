Kayserispor 11 sezon sonra kez Başakşehir’i mağlup etti

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Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 11 sezon sonra deplasmanda Başakşehir’i mağlup etti.

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, rakibini İstanbul’da mağlup etti. Bugüne kadar rakibi ile deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 beraberlik 7 yenilgi alıp 2 kez kazanan sarı kırmızılılar, bu sezonki maçta tek golle yenerek 3 puanı almayı başardı. Rakibini bundan 11 sezon önce İstanbul’da oynadığı maçta 20 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı maçlarda galibiyete erişememişti. Başakşehir ile Kayserispor arasında geçen sezon oynanan lig maçı da golsüz sona ermişti. İki takım arasında İstanbul’da oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

2021/2022 BaşakşehirKayserispor 01

2020/2021 BaşakşehirKayserispor 00

2019/2020 BaşakşehirKayserispor 10

2018/2019 BaşakşehirKayserispor 10

2017/2018 BaşakşehirKayserispor 31

2016/2017 BaşakşehirKayserispor 50

2015/2016 BaşakşehirKayserispor 10

2012/2013 BaşakşehirKayserispor 00

2011/2012 BaşakşehirKayserispor 10

2010/2011 BaşakşehirKayserispor 02

2009/2010 BaşakşehirKayserispor 12

2008/2009 BaşakşehirKayserispor 10

2007/2008 BaşakşehirKayserispor 11

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