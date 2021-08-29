Başkan Büyükkılıç'tan Zafer Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk milletinin işgalden kurtuluşun zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Birlik ve beraberlikle daha nice zaferlere ulaşmak temennisi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Büyükkılıç, kutlama mesajında aziz vatanımızı canları pahasına savunan, bu uğurda kanlarını ve canlarını fedâ eden şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi de minnet ve saygı ile anarak, geçmişi mücadele ile zaferlerle dolu Türk insanının vatanını, bayrağını, dinini, bağımsızlığını canından öte gördüğünü ifade etti. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Vatanımıza ve varlığımıza göz dikmiş düşmanları iman, gayret ve kararlılıkla püskürten kahraman Türk milleti, yurt edindiği Anadolu’da tarih yazmış ve şanlı bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde top yekûn mücadele eden ecdadımız, vatan, bayrak, din ve bağımsızlık gibi değerlerini canından öte görmüş ve canını vererek, canı pahasına bu değerlerini muhafaza etmiştir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki gibi ülkemize yönelik bu hayasızca akınlardan Allah vatanımızı, milletimizi korusun. Birlik ve beraberlik içerisinde daha nice güzel zaferleri Allah bizlere nasip etsin. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, cennet vatanımızı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.”

Mesajında “Ecdadımızdan aldığımız güç ve ilham ile daha güçlü, daha genç ve her daim hazır Türk milletinin bu kutlu yürüyüşünü devam ettireceğiz” diyen Başkan Büyükkılıç, bilimde, ilimde, irfanda, insanlıkta yarışan ve bu kulvarlarda zaferler elde eden bir millet olmak temennisi ile ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

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