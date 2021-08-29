Zehra Kaygısız Taekwondo Avrupa üçüncüsü oldu

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Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Kayseri Başarı Spor Kulübü Sporcusu Zehra Kaygısız 62 kg bayanlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Kayseri Başarı Spor Kulübü Sporcusu Zehra Kaygısız, şampiyona sonrası Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Ümitler Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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