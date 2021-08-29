Karate şöleni sona erdi

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Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılan Türkiye Şampiyonası 5 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Karate Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. C. Alper Kemaloğlu, Karate Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Altıok katıldı. Madalya töreninin akabinde açıklamada bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Böyle büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince Kayseri misafirperverliğini göstererek sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve sporcularımızın ailelerini ağırladık. İnşallah daha birçok ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, İlçe Belediyelerimize, paydaş kurumlarımıza, müsabakada emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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