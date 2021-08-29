ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 30 Ağustos Zaferi’nin 99.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kahraman ordumuzun 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzu ile başlayan ve 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Aziz Türk Milleti’nin en büyük ve en önemli zaferlerinden birisidir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Cumhuriyetimizin kurulmasında da önemli bir yere sahiptir. Milletçe kutlamaktan onur duyduğumuz 30 Ağustos Zaferi şanlı tarihi boyunca kahramanlık destanı yazan Aziz Türk Milletinin, asla ve asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya gösterdiği kahramanlık zaferidir. Büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatanımız için canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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