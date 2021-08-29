Vali Günaydın: "30 Ağustos Milletimizin bağımsızlık yolundaki inanç ve iradesini dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destanıdır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında; "İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, milletimizin bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde gösterdiği emsalsiz kahramanlık, azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferimizin 99. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, emperyalist devletlere karşı savaşarak kazanılan, şanlı tarihi boyunca nice zaferlere imza atan aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki inanç ve iradesini bütün dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destanıdır. Millet olarak hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimizin kahraman evlatları aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkân sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, kutlu yürüyüşümüzde kararlı bir şekilde ilerlemek, ülkemizin her alanda güçlü ve lider olması için çalışmak, üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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