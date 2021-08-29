Büyükşehirden kırsal mahalle yollarına hizmet yolculuğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki yatırım ve faaliyetlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehrin merkezi kadar önem verdiği ilçelerin içerisinde yer alan dört ilçedeki mahalleye yol güvenliği ve konforuna ilişkin çalışmalar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen hizmetlerde, Pınarbaşı ilçesi Hilmiye Mahallesi’ne oto korkuluk, Sarız ilçesi Küçükkapaktepe Mahallesi’ne kar siperi, Develi ilçesi Yaylacık Mahallesi’ne köprü ayak yapımı, Sarıoğlan ilçesi ÖmerhacılıÜzerlik arası yola 2. kat sathi kaplama yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca Talas ilçesi Sosun Mahallesi’ne otokorkuluk, Develi ilçesi Satı Mahallesi’ne Otokorkuluk, Sarız ilçesi İmirzaağa Mahallesi’ne Kar Siperi, Bünyan Sıvgın Panlı arası yola temel malzeme serimi sıkıştırması ve Sarıoğlan ilçesi Karaözü Ebulhayır arası yola II. Kat sathi kaplama yapıldı.

Başkan Büyükkılıç’ın şehir merkezi kadar kırsalı da ihmal etmeden yatırım ve faaliyetlerini sürdürdüğü Büyükşehir Belediyesi’nde, 2021 yılında kırsal mahallelere ulaşım alanında 40 milyon lirayı aşkın asfalt yol ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Söz konusu yatırım ile kırsal mahallelerde toplam 600 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yapılması hedefleniyor.

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