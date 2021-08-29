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Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven yeniden başkan seçildi Sendika Başkanı İdris Güven: “Bir önceki genel kurulda bin 600 civarında olan üye sayımızı bugün 5 bin rakamının üzerine çıkarttık"

İHA

Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven yeniden başkan seçildi Sendika Başkanı İdris Güven: “Bir önceki genel kurulda bin 600 civarında olan üye sayımızı bugün 5 bin rakamının üzerine çıkarttık"

Koopİş Sendikası Kayseri Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula tek aday olarak katılan İdris Güven, güven tazeledi. Genel Kurul öncesinde konuşan Güven, “Bir önceki genel kurulda bin 600 civarında olan üye sayımızı bugün 5 bin rakamının üzerine çıkarttık” dedi.
Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula, Koopİş Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney, Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul ve çok sayıda üye katıldı. Bir önceki genel kurulda bin 600 olan üye sayısını 5 binin üzerine çıkarttıklarını belirten İdris Güven konuşmasında, “1964 yılında bir avuç büro emekçisinin kurduğu ancak bugün kamu ve özel sektörde üye sayısı ve örgütlü olduğu işlevleri bakımından lider olan sendikamız değişimin, yenilenmenin ve gelişmenin öncüsü bir sendika konumuna ulaşmıştır. Koopİş Sendikası her geçen gün artan üye sayısı ile gerek kamuda gerekse özel sektördeki örgütlenme çabaları ile imzaladığı örnek toplu iş sözleşmeleri ile sendikalı harekete damgasını vurmaktadır. Sendikamız ilke, amaç, hedef ve vizyon bakımından sendikalı harekette müstesna bir yere sahip olmaktadır. Bir önceki genel kurulda bin 600 civarında olan üye sayımızı bugün 5 bin rakamının üzerine çıkarttık. Bizler şubemiz ile örgütlü olan her arkadaşımızın sorunlarını çözmek, onlara iş yerlerinde huzurlu bir ortam sağlamak için var gücümüz ile mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızın tümünü daha önce sizlere gönderdiğimiz faaliyet raporlarında gördünüz. Sizler için çalıştığımız, sizleri mutlu etmek, sorunlarınızı aza indirmek, bize olan inanç ve güveninizi boşa çıkartmamak için emek harcadığımızı da bu raporlarda görüyorsunuz ve böylede bilmenizi isterim. Özellikle pandemi sürecinde üyelerimizin bu süreçten en az zararla çıkması için genel merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ettik. İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli girişimlerde bulunduk. Üyelerimizle diyaloğu hiç kesmedik, onlara her zaman destek olduk. Ne yazık ki bu süreçte bazı üyelerimiz hastalandı. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kovid19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bütün üyelerimize yüce Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.
Koopİş Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney ise, “Son bir kaç Hafta içerisinde yurdumuzun farklı noktalarında meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle son derece üzgünüz. Bazı bölgelerde hala devam eden yangınların kontrol altına alınma çalışmalarını umutla takip ediyoruz. Hem yangınlarda hem de yaşanan sel felaketlerinde ne yazık ki vatandaşlarımızı kaybettik. Hepsine Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu felaketlerin biran önce son bulmasını ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bizleri kaygılandıran bir diğer konuda kovid19 virüsünün yeniden artmaya başlamasıdır. Yaz başlarında hayatında normalleşmeye başlamasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Başta yöremiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet ediyorum. Bu genel kurulumuzu buruk bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hayatımızın son 25 yılını birlikte geçirdiğimiz sendikacılıkta yol arkadaşım, mücadele arkadaşım, kardeşim, dostum Eyüp başkan ne yazık k kovid19 denen felakete yakalandı. Yaklaşık 5 aydır tedavi görüyor. Bu nedenle çok üzgünüz. Tek tesellimiz genel başkanımızın her geçen gün sağlığına kavuşmasıdır. Kovid19 pandemisi nedeniyle hayatın normal akışı aksadı. Hepimiz yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Bu süreçten en çok etkilenenler, çalışanlar ve emeği ile geçinenler oldu. Kamu sektöründe devletimizin güvencesi altında çalışanlar bu süreci daha kolay atlattı. Ancak mağazacılık sektöründe çalışanlar zor bir dönem geçirdiler. Biz sendika olarak tüm üyelerimiz için girişimlerde bulunduk. Onların haklarını korumak için işverenlerimiz ile yoğun görüşmeler yaptık. Onların bu süreci en az hasarla atlatmaları için üzerimize düşenleri yapmaya çalıştık. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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