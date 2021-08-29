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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emre istedi Büyükkılıç yaptı

İHA

Emre istedi Büyükkılıç yaptı

Kayseri'nin Develi ilçesinde aracın çarpması sonucu hayvanları telef olan Emre İleri'nin istediği kasis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.
İlçeye bağlı Sindelhöyük Camikebir Mahallesinde yaşayan ve iki yılda 27 hayvanının Kantar yolu üzerinde araçların çarpması sonucu telef olduğunu söyleyen Emre İleri; yol üzerine kasis yapılmasını istemişti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından verilen talimatla, bir kaç gün sonra yol üzerine reflektörlü kasis yapıldı. İsteği yerine gelen Emre İleri; "Yaklaşık iki yıldır çözülemeyen sorunu reflektörlü kasis yaparak Memduh Başkan çözdü. Memduh Başkan'a teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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