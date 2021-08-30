Adrenalin ve macera dolu ralli yarışı sona erdi

Melikgazi Belediyesi ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası tamamlandı. 23 sporcunun katıldığı yarışı 12 sporcu tamamlayabildi.

Melikgazi Belediyesi'nin birbirinden farklı etkinlikleri vatandaşlar ile buluşturacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı, 2829 Ağustos tarihlerinde Tavlusun Talas yolu arasında belirlenen 5 kilometre uzunluğundaki parkurda sonlandırdık. Bu sene iki farklı organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. Biri Klasik Otomobil Festivali bir de Tırmanma Yarışı'ydı. İkisi de başarıyla tamamlandı. Melikgazi Belediyemiz önünde düzenlediğimiz ödül töreni ile kupalarını takdim ettik. Böylece heyecan, adrenalin ve macera dolu bir yarışı tamamladık. Sahada çalışan ekibimize, tüm katılımcılara ve büyük ilgiyle takip eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Melikgazi’mizde yaşamanın ayrıcalığını hissetmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen mahalli yarışta ise Kategori 1’de Taner Oruç, Kategori 2’de Nebil Erbil, Kategori 3’te Kaan Kara ve Kategori 4’te Cem Yalın birincilikleri paylaştılar.

Kategori 1’de Bursalı sporcu Taner Oruç Citroen Saxo VTS ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu ve üçüncülüğü de Nissan Micra ile kadın sporcu Özlem Uludağ Gülcan kazandı. Kategori 2’de Tok Sport WRT adına Ford Fiesta R2 ile Ankaralı sporcu Nebil Erbil zafere ulaşırken, GP Garage My Team adına Peugeot 208 R2 ile Ateş Berberoğlu ikinciliği ve Fiat Palio ile kadın pilot Sevcan Sağıroğlu da üçüncülüğü kazanan isimler oldular. Kategori 3’te Refik Bozkurt Renault Clio Sport ile en hızlı isim olurken, aynı zamanda da 03:27,01 ile ‘en iyi zaman’ ödülünün de sahibi oldu. Fiat Palio Kit Car ile Ülkü Motorsport’tan Kaan Kara ikinci ve Opel Corsa OPC ile yine Ülkü Motorsport’tan Yunus Çapraz da üçüncü olarak podyum yaptılar. Kategori 4’de Ayhan Germirli Mitsubishi Lancer EVO IX ile ilk sırayı elde ederken, Fiat Palio ile kadın sporcu Evren Girgin ikinciliği kazandı. Yarışın takımlar birincisi ise Ülkü Motorsport oldu.

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