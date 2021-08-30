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Başkan Çolakbayrakdar: "Bütün mahallelerimizde modern dönüşüm devam edecek"

İHA

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tarsus ve Yıldızevler Mahallesi'ndeki 313315 ve 317 Sokağın asfaltlama çalışmalarını kontrol etti. Vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan'da yaşamaları için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, her bir mahalleyi; yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar: "Bütün mahallelerimizde modern dönüşüm devam edecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi’ndeki Tarsus ve Yıldızevler Mahallesi’ndeki 313315 ve 317 Sokağın asfaltlama çalışmalarını kontrol etti. Vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan’da yaşamaları için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, her bir mahalleyi; yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Hafta sonu Yıldızevler ve Mimarsinan Mahallesi’ni adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti. Şehrin altyapısını da geleceğe hazırlayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Mimarsinan Mahallesi Tarsus sokağında yenilenmesi gereken bölgelerde asfaltlama çalışmasını yapıyor. Bütün birimlerimiz, mahallelerimizde; kaldırım, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yanı sıra yeni yolların açılması noktasında teyakkuz halindeler. Her bir mahallemizi, yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için yoğun çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz, hemşehrilerimizin huzurlu ve keyifli bir Kocasinan’da yaşamaları için sahada çalışıyor. Birimlerimizle her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet üretiyoruz.”
Asfaltlama çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, ardından Yıldızevler Mahallesi’ndeki yenileme çalışmalarını kontrol etti. Burada da açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerini birer birer yerine getirme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda Yıldızevler Mahallesi’ndeki 313315 ve 317 Sokağın asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Mahallemizde bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek. Bu 3 sokağın trafiğe açılmasıyla birlikte diğer sokaklarda yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Bir yandan sokakları trafiğe kapatıp, sokakları yenilerken diğer yandan ise trafiğin akışını sağlayabilmek adına mahallelerimizde etap etap çalışmalarımız sürüyor. Tarsus sokağın ardından ekiplerimiz, aciliyet sırasına göre başka bir mahallede asfaltlama çalışmalarına devam edecek. Bütün ekiplerimiz, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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