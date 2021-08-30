Hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs kimliksiz olarak yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda L.A.'nın Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir rezidansta saklandığı tespit edildi. Ekiplerce adrese yapılan operasyonda kimliksiz olarak yakalanan L.A., gözaltına alındı.

L.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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