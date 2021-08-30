13 yıl hapisle aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de `dolandırıcılık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Levent A. (44), polis ekiplerince rezidansta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `dolandırıcılık´ suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A.´nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir rezidansta saklandığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Levent A.´yı yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-08-30 13:47:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.