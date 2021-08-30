13 yıl hapisle aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de `dolandırıcılık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Levent A. (44), polis ekiplerince rezidansta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `dolandırıcılık´ suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A.´nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir rezidansta saklandığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Levent A.´yı yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-30 13:47:25



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