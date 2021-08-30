Kayserispor stoper transfer edecek

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir stoper oyuncu dahil etmek istiyor.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla geride bırakan Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha katarak transfer çalışmalarını noktalamak istiyor. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, stoper mevki için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Fenerbahçe kadrosunda bulunan Steven Caulker ile görüşüldüğünü ve bir noktaya kadar gelindiğini ifade eden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Tek bir transfer yapacağız. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmek istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bunlardan birisi de Steven Caulker. Net olarak anlaştığımızı söyleyemem. Ülkemizdeki transfer dönemi, Avrupa'dan sonra biteceği için biraz daha dikkatli ilerliyoruz. Kasımpaşa maçına kadar stoper transferini de bitirmiş oluruz" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, geride kalan ilk 3 haftalık dönemde takımın performansından memnun olduğunu ve daha iyiye gideceğine inandığını da ifade etti.

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