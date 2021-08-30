Kayserili dağcılardan 30 Ağustos için zirve tırmanışı

Kayseri Merkezli K2 Dağcılık ve Kayak Spor İhtisas Kulübü sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Erciyes ve Ağrı Dağı’nda ‘K2 Zirve Tırmanışı’ etkinliği düzenledi.
Kayseri’den 9 dağcı ile ağrıya giden kulüp, 2 gün önce Doğubeyazıt’tan 3 bin 200 rakımı olan kamp alanına ulaştı. Ertesi gün yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 4 bin 200 rakımlı ana kamp merkezine hareket ederek, 30 Ağustos gecesinde de Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı. Kayseri’ye Erciyes Dağı tırmanışı için çevre illerden gelen 30 dağcı da eş zamanlı olarak zirveye ulaşarak, 30 Ağustos Zirve Tırmanışını tamamladı.
Tırmanışı tamamlayan dağcılar zirvede Türk Bayrağı açtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.