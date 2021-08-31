“E- Belediye” belediyecilik hizmetlerinde büyük kolaylık sağlıyor

Melikgazi Belediyesinde İçişleri Bakanlığında görevli uzman kişiler tarafından başkan yardımcısı ve müdürlere ebelediye yönetim bilgi sistemimdeki son gelişmeler ile ilgili bilgiler verildi.



Ebelediye sistemi ile belediyelerin iş verimliliği artarken, vatandaşlara sunulan hizmetinde kalitesi artıyor diğer kamu kurumları ile de hızlı ve güvenli bir şekilde evrak akışı sağlanıyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ehizmetler gündelik yaşamın kolaylaştırılması ve kamu yönetiminde etkinliğin sağlanması açılarından oldukça önemli. İçişleri Bakanlığı Proje Analiz ve Yaygınlaştırma Koordinatörü Şükrü Çiçek ebelediye yönetim bilgi sistemimdeki son gelişmeler ile ilgili bilgiler verdi. Gelişen ülke şartlarında vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenilir bir hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlar artık ebelediye ile ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraka daha az bürokratik işlemle, daha hızlı bir şekilde erişebilmekteler. EBelediye sisteminin temel belediye hizmetlerini kapsayan modülleri vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına büyük katkı sunuyor ve hizmet süreçlerini basitleştiriyor. Hizmetlerde standardizasyon sağlanıyor ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanmasına destek sağlıyor” dedi.

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