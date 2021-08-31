Büyükkılıç'tan Zabıta Haftası mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi’nin adeta vitrini olan 65 zabıtamızla şehrimizdeki huzuru sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, halkın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevlerini sürdüren zabıta personelleri başta olmak üzere tüm Zabıta teşkilatının haftasını kutlayarak, çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.



“YAPTIKLARI DENETİMLERLE HALKIMIZA DÜZENLİ VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI HAZIRLIYORLAR”

Büyükşehir Belediyesi’nde 65 zabıta personeli olduğunu ifade eden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“4 Eylül 1826 yılından itibaren yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olan zabıta teşkilatımız şehirlerimizde vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlıyor. Zabıta Teşkilatımız belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Bizler halkın hizmetkârlarıyız ve vatandaşımızın bize emanet ettiği işi birlikte yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemizde bu görevi yürüten 65 zabıta personelimiz mevcut. Yaptıkları denetimlerle halkımıza düzenli ve güvenli yaşam alanları hazırlıyorlar. Görevleri gereği bazen zor durumlar yaşasalar da her zaman halka hizmetlerini dürüstlükle ve gayretle yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı memnun bir şekilde kurallara uymaya teşvik ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



“PANDEMİ SÜRECİNDE KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERDİLER”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta personellerinin pandemi süreci içerisinde yaptıkları denetimlerle ve çalışmalarla kamu düzenini sağlamak için azami gayret gösterdiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’mızdaki zabıta personellerimizin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatı’nın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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