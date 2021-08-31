(Özel) Evini yakan gencin rahatlığı pes dedirtti Yanan evi köpeğiyle izledi, dumandan etkilenen babası hastaneye kaldırıldı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, oturduğu evi ateşe verdi. Bahçede evin yanışını köpeğiyle birlikte oturarak izleyen gencin babası ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Engingölü Kümevler'de meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen G.T. isimli genç, ikamet ettiği 13 katlı binanın 8. katındaki evi ateşe verdi. Dumanlar tüm daireyi sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar ise binayı tahliye etti.



Rahatlığı 'pes' dedirtti

Öte yandan G.T., köpeğiyle bahçede oturarak itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangında çıkan dumandan etkilenen G.T.'nin babası A.T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

G.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.