Ayak Tenisi İl Birinciliği tamamlandı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi İl Birinciliği turnuvası tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Sahada gerçekleştirilen turnuvada takımlar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.