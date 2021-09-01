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Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer engeli geldi. Sarıkırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi. Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 20182019 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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