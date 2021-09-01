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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7’lik rekor büyüme oranını değerlendirdi

İHA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 21.7'lik büyümenin tarihin en büyük büyüme rakamlarından olduğunu belirtti. Başkan Nursaçan, bu başarının yakalanmasında sanayinin etkisinin yüzde 40 olduğunu da ifade ederek, bu durumun Türk sanayicisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7’lik rekor büyüme oranını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 21.7’lik büyümenin tarihin en büyük büyüme rakamlarından olduğunu belirtti. Başkan Nursaçan, bu başarının yakalanmasında sanayinin etkisinin yüzde 40 olduğunu da ifade ederek, bu durumun Türk sanayicisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, rekor büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde; “Baz etkisini elbette göz ardı etmiyoruz. Ama bu büyüme oranı ne olursa olsun, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu devasa potansiyeli, gücü ve dinamizmi ortaya koyuyor” dedi. Başkan Nursaçan, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinde, dünyanın bütün ülkeleri gibi etkilendiğini ancak daha hızlı toparlandığını ve bu büyümemin arkasındaki en önemli unsurlardan birisinin de bu olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam, krizlere bağışık ve üretim ordusunu oluşturan KOBİ’lerin fevkalade esnek olduğuna işaret eden Tahir Nursaçan, “Bu rekor büyüme oranının yakalanacağını biz daha önce ifade ettik. Sanayiciler olarak bizim için sürpriz olmadı. Gerek bizim OSB’mizin, gerekse üyesi bulunduğum OSB Üst Kurulunun verileri, bu büyümemin geleceğini gümbür gümbür söylüyordu. Hali hazırda, yakın döneme ilişkin olarak daha önce açıklanan kapasite kullanım ve sanayi üretim endeksi verilerinin de pandemi öncesine göre arttığını göz önüne alırsak, bu büyüme sahadaki olumlu gelişim ve değişimin yansımasıdır. Kimse bu büyük başarıyı gölgelemeye kalkışmasın” ifadelerini kullandı.
Büyüme rakamının alt dallarına bakıldığında sanayide görülen yüzde 40.5’lik artışın Türk Sanayicisi için gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Başkan Nursaçan, “Türk Sanayicisi, üretim için artık elini değil, gövdesini taşın altına koymuştur. Bu başarı, baz etkisini de unutmayarak söylüyorum, sanayicimiz için takdir edilecek bir başarıdır. İnanıyorum ki, bu başarı, yıl sonunda yakalanacak çok büyük bir büyüme oranı ile taçlandırılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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