KAYMEK'in sergileri ilçelerde vatandaşla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYMEK'in sergileri ilçelerde vatandaşla buluşuyor

İHA

KAYMEK'in sergileri ilçelerde vatandaşla buluşuyor

Türkiye'de ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin el emeği göz nuru sergileri, ilçe ilçe vatandaşla buluşuyor. Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi Develi’de, Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi Yahyalı'da ve Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı sergisi ise Yeşilhisar'da ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.
KAYMEK’in sanat ve mesleki eğitim birimi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında seminerler, yarışmalar ve organizasyonlar tertip ederken, diğer yandan Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak insanların ruhuna dokunmaya devam ediyor. Nesiller arasında köprüler kuran KAYMEK, gönülden gönüle Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı ilke ediniyor. KAYMEK’in daha önce halkla buluşan Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi Develi’de, Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi Yahyalı'da ve Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı sergisi ise Yeşilhisar'da ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu. Ağırnas’ta doğmuş, 97 yıllık ömrüne yüzlerce eseri sığdırmış ve Türk İslam Medeniyetine katkı sağlamış olan Mimar Sinan’ı tanıtmak ve eserlerini anlatmak amacıyla oluşturulan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli sergi Develi Sosyal Yaşam Merkezi’nde ilçe sakinleri ile buluştu. Bu eşsiz sergide 24 farklı el sanatı branşında 29 eser bulunuyor. İslam aleminin ömründe bir defa da olsa görme hayalini kurduğu, özellikle Kovid 19 sürecinde Hac farizasını yerine getirememekten kaynaklı büyük bir özlem duyulan Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi de Yahyalı’da yoğun ilgi ile karşılandı. Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisiyle Kâbe'nin örtüsü üzerinde bulunan Ayeti Kerimeler, Esma'ülHüsnalar, mukaddes kelamlar geleneksel el sanatlarından Maraş işi ile işlendi. Sergi, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ile hazırlandı. Kabei Muazzama sergisine ziyaret gerçekleştiren Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.
Kerem ile Aslı'nın İran’ın İsfahan'dan Erciyes'e uzanan masalımsı sevda hikâyesi KAYMEK'in düzenlediği 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı' isimli sergiyle canlanmaya devam ediyor. "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı" sergisi Develi’nin ardından Yeşilhisar’da vatandaşlar ile buluştu. Kayseri'nin bir değeri olan, Kayseri'de kavuşup Kayseri'de kül olan Kerem ile Aslı'nın ölümsüz sevdasının anlatan ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halil Tasyapan'ın da ziyaret gerçekleştirdiği sergiye Yeşilhisar’ın ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Erciyes'in eteklerinde aşkın narıyla küle dönen sevdalıların hikâyesi, KAYMEK eğitmenleri tarafından diorama sanatının birtakım teknikleri kullanılarak 14 sahnede işlendi. KAYMEK’in insan ruhuna dokunan sergilerinden başlıcaları şu şekilde:
“Osmanlı Padişah Tuğraları Sergisi, Çini Seramik Sergisi, Seramik ve Kumaş Çiçek Sergisi, Geri Dönüşüm Sergisi, Dönmeyi Düşünmeyenler 15 Temmuz Çanakkale Ruhu Sergisi, Karma Sanat Sergisi, Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Sergisi, Erciyes’te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı Sergisi, Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama Sanat Sergisi ve 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi.”
KAYMEK sergileri, ilçelerle buluşmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7’lik rekor büyüme oranını değerlendirdi
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7’lik rekor ...
Kayserispor'a transfer engeli
YEREL HABERLER Kayserispor'a transfer engeli
Motosiklet tutkunları Erciyes Motofest'te buluştu
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunları Erciyes Motofest'te buluştu
Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır
Aşı süreci tamamlanmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu Aşısız öğrenci ve eğitim personelleri haftada 2 kez PCR testi verecek
YEREL HABERLER Aşı süreci tamamlanmayan vatandaşlara PCR testi ...
Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp havaya ateş açan adam polisleri ...
AK Parti'den İncetoprak'a ziyaret AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Cumhur İttifakımız ile ne zaman kol kola girdiysek Allah bereketlendiriyor" MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak: "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birliği ve beraberliği için hareket edeceğiz"
YEREL HABERLER AK Parti'den İncetoprak'a ziyaret AK Parti İl Başkanı ...
Gülsoy'dan artan vakalar sonrasında aşı çağrısı KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kısıtlama günlerine geri dönmek istemiyoruz"
YEREL HABERLER Gülsoy'dan artan vakalar sonrasında aşı çağrısı KTO ...
Kayseri’de ekmeğe 25 kuruş zam
YEREL HABERLER Kayseri’de ekmeğe 25 kuruş zam
Meteoroloji’den Kayserililere serinleten haber Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “Perşembe günü beklenen yağıştan sonra hava sıcaklıklarının 8-9 derece düşmesini bekliyoruz”
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Kayserililere serinleten ...
Ayak Tenisi İl Birinciliği tamamlandı
YEREL HABERLER Ayak Tenisi İl Birinciliği tamamlandı
Nursaçan: “Ekonomik zafer için daha çok yolumuz var”
YEREL HABERLER Nursaçan: “Ekonomik zafer için daha çok yolumuz var”
Cimnastikçiler Ağustos'un son dersini yaptı
YEREL HABERLER Cimnastikçiler Ağustos'un son dersini yaptı
Ali Dağı’na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi Talas’ta büyük zafere anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Ali Dağı’na 1922 yılına özel 1922 fidan ...
(Özel) Evini yakan gencin rahatlığı pes dedirtti Yanan evi köpeğiyle izledi, dumandan etkilenen babası hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER (Özel) Evini yakan gencin rahatlığı pes ...
Büyükkılıç'tan Zabıta Haftası mesajı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Zabıta Haftası mesajı
Seyir halindeki traktörün tekerleği çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki traktörün tekerleği çıktı
Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona erdi
YEREL HABERLER Spor AŞ'nin Zafer Bayramı'na özel turnuvaları sona ...
Kayseri’nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 44 arttı
YEREL HABERLER Kayseri’nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 44 arttı
Başkan Büyükkılıç'tan gece mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan gece mesaisi
Erciyes'te Zehra rüzgarı
YEREL HABERLER Erciyes'te Zehra rüzgarı
“E- Belediye” belediyecilik hizmetlerinde büyük kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER “E- Belediye” belediyecilik hizmetlerinde büyük ...
`Aşı yaptırsaydım çocuklarımın başında olacaktım´
YEREL HABERLER `Aşı yaptırsaydım çocuklarımın başında olacaktım´
Oda başkanlarından aşı çağrısı
YEREL HABERLER Oda başkanlarından aşı çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.