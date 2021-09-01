KAYMEK'in sergileri ilçelerde vatandaşla buluşuyor

Türkiye'de ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin el emeği göz nuru sergileri, ilçe ilçe vatandaşla buluşuyor. Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi Develi’de, Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi Yahyalı'da ve Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı sergisi ise Yeşilhisar'da ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.

KAYMEK’in sanat ve mesleki eğitim birimi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında seminerler, yarışmalar ve organizasyonlar tertip ederken, diğer yandan Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak insanların ruhuna dokunmaya devam ediyor. Nesiller arasında köprüler kuran KAYMEK, gönülden gönüle Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı ilke ediniyor. KAYMEK’in daha önce halkla buluşan Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi Develi’de, Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi Yahyalı'da ve Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı sergisi ise Yeşilhisar'da ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu. Ağırnas’ta doğmuş, 97 yıllık ömrüne yüzlerce eseri sığdırmış ve Türk İslam Medeniyetine katkı sağlamış olan Mimar Sinan’ı tanıtmak ve eserlerini anlatmak amacıyla oluşturulan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli sergi Develi Sosyal Yaşam Merkezi’nde ilçe sakinleri ile buluştu. Bu eşsiz sergide 24 farklı el sanatı branşında 29 eser bulunuyor. İslam aleminin ömründe bir defa da olsa görme hayalini kurduğu, özellikle Kovid 19 sürecinde Hac farizasını yerine getirememekten kaynaklı büyük bir özlem duyulan Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi de Yahyalı’da yoğun ilgi ile karşılandı. Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisiyle Kâbe'nin örtüsü üzerinde bulunan Ayeti Kerimeler, Esma'ülHüsnalar, mukaddes kelamlar geleneksel el sanatlarından Maraş işi ile işlendi. Sergi, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ile hazırlandı. Kabei Muazzama sergisine ziyaret gerçekleştiren Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Kerem ile Aslı'nın İran’ın İsfahan'dan Erciyes'e uzanan masalımsı sevda hikâyesi KAYMEK'in düzenlediği 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı' isimli sergiyle canlanmaya devam ediyor. "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı" sergisi Develi’nin ardından Yeşilhisar’da vatandaşlar ile buluştu. Kayseri'nin bir değeri olan, Kayseri'de kavuşup Kayseri'de kül olan Kerem ile Aslı'nın ölümsüz sevdasının anlatan ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halil Tasyapan'ın da ziyaret gerçekleştirdiği sergiye Yeşilhisar’ın ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Erciyes'in eteklerinde aşkın narıyla küle dönen sevdalıların hikâyesi, KAYMEK eğitmenleri tarafından diorama sanatının birtakım teknikleri kullanılarak 14 sahnede işlendi. KAYMEK’in insan ruhuna dokunan sergilerinden başlıcaları şu şekilde:

“Osmanlı Padişah Tuğraları Sergisi, Çini Seramik Sergisi, Seramik ve Kumaş Çiçek Sergisi, Geri Dönüşüm Sergisi, Dönmeyi Düşünmeyenler 15 Temmuz Çanakkale Ruhu Sergisi, Karma Sanat Sergisi, Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Sergisi, Erciyes’te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı Sergisi, Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama Sanat Sergisi ve 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi.”

KAYMEK sergileri, ilçelerle buluşmaya devam edecek.

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