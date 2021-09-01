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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerköyspor’dan sporcu ailelerine madde bağımlılığı semineri

İHA

Yerköyspor’dan sporcu ailelerine madde bağımlılığı semineri

Kayseri 1. Amatör kümede mücadele eden Yerköyspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF), Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Yahyalı Belediye Başkanlığı ile futbolcu velilerine madde bağımlılığı hakkında seminer düzenledi.

Yahyalı Belediyesi konferans salonunda düzenlenen seminere futbolcu velileri katıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu, “Çağımızın en büyük sorunlarından birisi madde bağımlılığı. Sağlıklı bir nesil yetiştirme idealimizin önündeki en büyük engel maalesef madde bağımlılığı ve alkol kullanımıdır. Biz kulüp olarak iyi futbolcu yetiştirmenin ötesinde önce iyi insan yetiştirme yolunda adım atma çabasındayız. Bugün yürürseniz Devletimizin, STK’ların size koşarak geldiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu konferans fikrini ASKF Kayseri Başkanı Mutlu Önal verdi. Biz de Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk’le bunu konferans fikrini paylaşınca bizden daha fazla heyecanlandı. Sağ olsun Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi çok güzel bir seminer verdi. Velilerimizden aldığımız geri dönüş bu eğitimin ne kadar isabetli olduğunu eğitimcilerin de konusunda ne kadar yetkin olduğunu gösterdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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