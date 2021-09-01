Büyükkılıç'tan zabıtaya: "Siz bizim vitrinimizsiniz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 195. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Büyükkılıç, “Siz bizim vitrinimizsiniz, siz bizim yüz akımızsınız. Zor bir görevin içerisinde olduğunuzu biliyorum. İşiniz zor, işimiz zor ama biz kardeşler topluluğuyuz. Kenetleneceğiz, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla, şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 195. Kuruluş Yıl Dönümü programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Kadir Taşkesen, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve zabıta personelleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık zabıtanın şehirde vatandaşların ve esnafların sağlığı ve huzuru için haftada 7 gün 24 saat büyük fedakârlıkla hizmet verdiğini anlattı.

Daha sonra kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmasında bir doktor olarak korona virüs ile mücadele kapsamında aşı olunması çağrısını yineledi.



“HER BİRİNİZİN ALNINDAN ÖPÜYORUM”

Büyükkılıç, zabıta personelinin bu özel gününü kutlayarak, “Her birinizin alnından öpüyorum. 195. Yıl Dönümü’nüzü kutluyorum, daha nice 195’li yıllara diyorum. Siz bizim vitrinimizsiniz, siz bizim yüz akımızsınız, siz bizim fedakâr canlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kötülüğe kötülük her baba yiğidin karı, kötülüğe iyilik er baba yiğidin karı anlayışı içerisinde fedakârca hizmet ettiğinizi de biliyorum. Gerek merkezdeki gerekse taşradaki 16 ilçemizle beraber el ele, dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.



“İŞİNİZ ZOR, İŞİMİZ ZOR AMA BİZ KARDEŞLER TOPLULUĞUYUZ”

Gerek zabıtanın, gerekse itfaiyenin riskin en üst düzeyinde görev yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zor bir görevin içerisinde olduğunuzu biliyorum. Gerek itfaiyemiz gerekse zabıtamız hakikaten riskin en üst düzeyinde görev yapıyorlar, bunun farkındayız. Ciddi manada bir sıkıntıya girmeden yolumuza devam ediyoruz. İşiniz zor, işimiz zor ama biz kardeşler topluluğuyuz. Kenetleneceğiz, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla, şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz. Dayatma mantığıyla değil, nezaket kuralları içerisinde sözümüzle, kıyafetimizle, davranışımızla örnek olarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. O açıdan işiniz zor, bir o kadar da Cenabı Allah’ın rızasına uygun iş yaptığınız zaman adeta ibadet yaptığınızın da farkında olacaksınız. Sizleri tebrik ediyorum, daha nice 195’li yıllara diyorum.”



“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BİR EKİP HALİNDE KOŞTURUYORUZ”

Kayseri’nin makarrı ulema, makarrı evliya şehri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bu şehri daha iyi noktaya taşımak için gece gündüz demeden bir ekip halinde koşturduklarını ifade etti.

Büyükkılıç, tebessümün sadaka olduğunu, güler yüzün eksik edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak, “Yerel yöneticiler ve belediyeler olarak Kayseri’mizde, büyükşehrimizde, ilçelerimizde bu anlayışı hayata geçirme yönünde gayret gösteriyoruz. Bunun da en büyük bir bakıma sigortası sizlersiniz. Zabıta ekiplerimiz, güler yüzü ile tebessümü ile merhameti, şefkati, iyi niyeti ile insanların elinden tutan ve yardımcı olan kardeşlerimizsiniz” ifadelerini kullandı.



“SABREDECEĞİZ, BAŞARACAĞIZ”

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, ay yıldız Türk bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz, dinimiz, inancımız gereği ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, rengine, ırkına, kıyafetine, inancına, yaşam tarzına bakmadan önce insan diye bağrımıza basmak durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle her birinizin alnından öpüyorum. Kırk hadisten birisi olan ‘sabreden başarır’ sözü ile sabredeceğiz, başaracağız.”

Başkan Büyükkılıç’ın konuşması zabıta personeli tarafından ayakta alkışlandı. Program sonunda Büyükkılıç’a günün anlam ve önemine binaen çiçek takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi zabıta personellerine hediye takdim etti.



ZABITADAN ESNAFA KARANFİL

Ayrıca program kapsamında Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve zabıta personelleri, Sivas Caddesi’nde faaliyet gösteren Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafları ziyaret ederek, günün anısına karanfil dağıttı. Kayacık, esnaf ile sohbet edip, hayırlı, bol kazançlı işler temennisinde bulunarak, esnafların çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

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