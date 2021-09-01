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Vatandaştan ekmeğe gelen zamma tepki Vatandaş Mehmet Uyanık: “Zam kabul edilmez”

İHA

Vatandaştan ekmeğe gelen zamma tepki Vatandaş Mehmet Uyanık: “Zam kabul edilmez”

Kayseri’de ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Zammı eleştiren Mehmet Uyanık, “Ekmek temel gıda, zam 25 kuruşta olsa nihayetinde ekmek alıyoruz” dedi.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki üyelerine yapılan fiyat tarifesi bilgilendirmesinde 1,50 TL’ye satılan 200 gram ekmeğe 25 kuruşluk zam getirildiği ve ekmeğin 1,75 TL’ye satılacağı duyuruldu. Ekmeğe gelen zammı sabah fırında öğrenen vatandaş Mehmet Uyanık, “Ekmeğin zammı daha buğday toplanmadan geldi. Biraz o yönden tabi ki vatandaşın aleyhine oldu. Vatandaş bu pahalılıktan biraz dert yanıyor. Vatandaş için önemli olan zamdan etkilenmemek. Biz 2 kişi yaşıyoruz. Bizi fazla etkilemez ama çok fertle yaşayan aileleri etkiler. Birde ekmeği çok değişik fiyatlarla satanlar var. Fırınlar ekmeği bundan önce 1,5 TL’ye satıyordu, 1 TL’ye, 1,25’e satanlar var. Şimdi nasıl olur bilmiyorum. Bu ekmeklerin fiyatları da eşitlenmesi gerekiyor. Yani ekmeğin gramı aynıysa aynı fiyata satılmalıdır. İşte onun için tek fiyat uygulanması gerekiyor" dedi.

Uyanık, "Burada önemli olan şeyin vatandaşın zarar görmemesidir. Biraz da vatandaşa çalışmak lazım. Ekmek temel gıda zam 25 kuruşta olsa nihayetinde ekmek alıyoruz, ekmek olmadan başka bir şeyler olmaz. Bundan sonra sanıyorum ki ekmeğin yanında satılan unlu mamullerine de zam gelecek. Böyle kademeli bir şekilde artacak. Zam kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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