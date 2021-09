Glütensiz kafe açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Glütensiz Kafe’nin resmi açılışı yarın yapılacak. Ayrıca kafe içerisinde bulunan istek, talep panosunda kafeye gelen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiren teşekkür notları yazıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan ve kısa süre önce halkın hizmetine sunulan Glütensiz Kafe, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından işletilen çölyaklı bireyler ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin glütensiz ürünleri tüketebileceği kafede pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek ve simide kadar her şey bulunurken, paketli ürünlerin de satışı yapılıyor. Kafede, glütensiz yaşam kahvaltısından, aperatif yiyeceklere, ana yemeklerden tatlı ve salatalara kadar bir çok ürün, çok uygun fiyata sağlıklı yaşam isteyen vatandaşla buluşuyor.



VATANDAŞLARDAN “TEŞEKKÜR” NOTLARI

Ayrıca kafe içerisinde bulunan istek, talep panosunda kafeye gelen vatandaşlar memnuniyetlerini ve duygularını dile getiriyor. Bazı vatandaşlar, panoda yer alan duygu ve düşüncelerinde, ‘glütensiz ürünlere Kayseri’nin çok ama çok ihtiyacı vardı, bizler için böylesine güzel bir hizmet sunduğunuz için çok teşekkür ederiz’, ‘ürünleriniz bir harika, her şey taze ve lezzetli, glütensiz kafe ekibine teşekkürler’, ‘tattığımız her şey çok güzel ve uygun fiyatlı, çok teşekkür ederiz’ ve ‘düşünce güzel; hizmet güzel; çeşit güzel; yoldan geçerken sizi görmek güzel” gibi memnuniyetlerini anlatan notlar yazdılar.

Çölyak rahatsızlığı olanların yanı sıra sağlıklı beslenmek için glütensiz ürünleri tercih edecek vatandaşların rahatlıkla tüketebileceği ürünlerin yer aldığı ve Tuna Caddesi’nde hizmete başlayan Glütensiz Kafe’nin resmi açılışı yarın saat: 11.00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla yapılacak.

