Kayseri Basketbol oyuncularına 'Bozulan efor cihazı' rötarı Yeni transferler bozulan efor cihazının tamiratı için 1 saat bekledi

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transfer ettiği 2 oyuncu, sağlık kontrolü için geldiği Memorial Kayseri Hastanesi'nde bozulan efor cihazının tamiratı için 1 saat beklemek zorunda kaldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Egle Sventoraite ile Renata Brezinova, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolüne geldi. Saat 16.00'da yapılacak sağlık kontrolü öncesinde hastanede bulunan efor cihazı bozulunca, oyuncular hastaneye gelemedi. Yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından hastaneye gelen basketbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Burada açıklamalarda bulunan yeni transferlerden Renata Brezinova, "Takımla ilgili bir şey söylemek için henüz daha erken. Kayseri'ye dün gece geldim. Henüz fazla bir şey görmedim. Dinlendim ve sağlık kontrolüne geldim. Özellikle Euroleague ile ilgili takımla birlikte hedeflerim var. Onları kazanmak için buradayım" dedi.

Egle Sventoraite ise, burada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Daha önce İzmit'te oynadığım için Kayseri'de iki defa bulundum. Kayseri çok beğendiğim bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman daha iyisini yapmak hayat felsefemdir. Gidebileceğimiz en güzel yere kadar gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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