Hikmet Karaman: "Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak" Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman: "Ligin en çok koşan ikinci takımıyız"

Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, eksik taraflarını düzelttikten sonra herkesin takdir ettiği Kayserispor'un ortaya çıkacağını söyledi.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde Kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşuyla çalışmalarına devam etti. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyuncu grubu çıkarmaları gerektiğini ifade ederek, "Çalışmak zorundayız. Daha doğrusu gelişmek zorundayız, bazı şeyleri otomatik hale getirmek zorundayız. Onun için çok çalışmak gerekiyor. Thiam, milli takıma çağırılmasına rağmen burada kaldı, teşekkür ediyoruz. Gavranovic'te üzüntülüyüz. O da çok üzgün, moral ve motivasyona ihtiyacı var. İnşallah kısa sürede aramıza tekrar katılır. Diğer kalan arkadaşlarımızla çalışmalarımızı geliştirip, farklı pozisyonlarda 23 ayrı pozisyonlarda oynayacak oyuncu grubu çıkarmamız gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok önemli" dedi.



"Herkesi takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak"

Zorlu Başakşehir deplasmanında 3 puanla döndükleri için oyuncularını tebrik eden Karaman, "Zor bir deplasmanda, iki maç üst üste kaybeden Başakşehir'i yendik. Oyuncularımız, oyunun son dakikasına kadar disiplinli oynadılar. Belki ikinci, üçüncü golü bulmamız gereken aksiyonların daha fazla olması gerekir. Bunun bilincindeyiz, çalışmalarımızı yapacağız. İnanıyorum eksik tarafımızı doldurduktan sonra herkesin takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.



"Yabancı sayısı çok fazla"

Yabancı oyuncu konusuna değinen deneyimli teknik adam, "Transfer konusunda başkanlık makamımız versin. Gönlümüz kimseyi göndermeyelim, içinde faydalı var mı yok mu? Ama yabancı sayısı fazla, 14 tane yabancı oyuncu var. Bunları 8'i oynuyor, 6 tanesi kulübede bekliyor. 6 tane yabancının kulübede beklemesi bizim adımıza büyük bir zorluk. 3 tane Türk oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de kulübede bunlar sakat olduğunda da oynaması gereken artı 3 oyuncu bulmak zorundasınız. Yani 6 tane üst düzey Türk oyuncunuz olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar kolay değil. İlerleyen maçlarda bununla ilgili zorlukları yaşayacağız" şeklinde konuştu.



"5 oyuncu değişikliği büyük bir avantaj"

Ligin en çok koşan ikinci takımı olduklarının da altını çizen Hikmet Karaman, "Ligin üçüncü haftası itibariyle baktığınızda ligin en çok koşan takımı Başakşehir takımı. İkinci sıraya da biz yerleşmişiz. İlk iki oynadığımız maçta koşu mesafelerimiz çok düşüktü, Süper Lig'in çok altındaydı. Bu bir maçta olan bir şey değil. Bu maçta, rakiple mücadele etmek için koşmak zorundasınız. Oyuncularımız koştu, oyuncuları tebrik etmek gerekiyordu. Mücadeleyi bırakmadılar. 5 oyuncu değişikliği de büyük bir avantaj. 5 oyuncuyu değiştirdiğinizde, takımın fiziksel veya taktiksel olarak oyundan düştüğünde artı işler yapabiliyorsunuz. Bunun için de kulübede güçlü olmak zorundasınız. Transferde Başkan Berna hanım bu konuda tam yetkili. İnşallah maça çıkmadan yeni transferimizi de aramızda görürüz" diye konuştu.

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