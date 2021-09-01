Kayseri'de tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Danişmentgazi Mahallesinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki E.K., tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.