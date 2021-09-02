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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyüksimitci: “Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz”

İHA

Büyüksimitci: “Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ağustos ayı Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Bağımsızlık savaşımızın tam başarıya ulaşması için, ekonomik savaşı ve sanayileşme hamlesini de hızla kazanmamız olduğunu asla unutmamalıyız” dedi. Ülke olarak kamu ve özel sektörle el ele verip üretim ekonomisine gereken desteği vererek en kısa zamanda da ölçek ekonomisine geçmemiz gerektiğini söyleyen Özkaya, “Tarih ve zaman bize bu fırsatı vermektedir. Son dönemde reel sektördeki toparlanma, yurt dışından kaynaklı hızlı talep artışları, lojistik avantajımız, ürün kalitemiz ve çeşitliliğimiz bu fikrimizi doğrulayan tezlerdir” diye konuştu. Türkiye’nin 2020’yi 1,8 büyüme ile kapatan nadir ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Özkaya, 2021 yılını da 7,5 8 gibi bir büyüme ile kapatacağını belirterek, büyümenin sürdürülebilir olması için, ara malı ve hammadde tedarikindeki sorunların, lojistik sorunlarının, yatırımcının önündeki bir takım gereksiz yüklerin, yüksek faizlerin ve reel sektördeki eleman sıkıntılarının tekrardan masaya yatırılıp, yeni yatırımlarda özel sektörün deneyimlerinden yararlanılarak stratejik sektörlere öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla andı. Arka arkaya yaşanan doğal afetlerin herkesi üzdüğünü belirten Başkan Büyüksimitci, yangın ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş osun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Büyüksimitci, Antalya Bölgesinde orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımız için TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına, Kayseri Sanayi Odası ve üyelerinin destekleri ile 6 araçlık yardım konvoyu ile katıldıklarını açıklayarak, “Kampanyaya öncülük eden başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, Meclis Katip Üyemiz Sedat Böyük’e, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nuh Mehmet Akkaş ile Mustafa Kemal Saçmacı’ya ve kampanyamıza destek veren tüm üyelerimize sizlerin huzurunda bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyüksimitci, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandıran tüm sporcularımızı da kutlayarak, teşekkür etti. Son zamanlarda vaka sayılarının tedirgin edici seviyelere ulaştığını belirterek, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Büyüksimitci, “Tedbirli olmazsak salgını durdurmak çok daha uzun sürebilir. Eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Zira henüz toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. Bilindiği üzere, en az iki doz aşı olmadan da bağışıklık elde edilemiyor. Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, üretimin sekteye uğramaması adına, öncelikle işletmelerimizde aşı olma oranlarımızı daha da yukarılara çekmemiz, sonrada bireysel aşılarımızı olarak topluma karşı ödevimizi yerine getirmemiz gerekiyor” dedi. Kayseri olarak henüz ikinci doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 50 civarında olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet etti.

"Kayseri Model Fabrika Çalışmaları ile Türkiye’ye Model Oldu"
Pandemi sürecinde verimliliğin, dijitalleşmenin, yapay zekânın ve yalın üretimin daha da ön plana çıktığına vurgu yapan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak tüm bu konuları önemsediklerini ve bir dizi çalışma başlattıklarını açıkladı. 2020 yılı ocak ayında Kayseri Model Fabrika’yı kurarak, İstanbul, Çorum, Aksaray, Nevşehir gibi illerin katılımı ile 50’nin üzerinde farklı kurumdan 480’in üzerinde sanayiciye 15 bin saatin üzerinde eğitim verdiklerini, eğitimler sonucu yüzde 40 ile yüzde 100 arasında günlük üretim artışı sağlandığını açıkladı. Kayseri Model Fabrikanın yeni uygulamaları ile tüm model fabrikalara örnek teşkil edecek güzel projelere imza attığını ifade eden Büyüksimitci, “Kelimenin tam manası ile tüm Türkiye’ye model olacak bir fabrika oldu. Genel Müdürümüz Salih Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Diğer taraftan, Kayseri Sanayi Odası bünyesinde Verimlilik Koordinasyon Ofisi kurarak 4 farklı sektörden 50 firmaya 15’er gün yalın üretim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini, yine “Yeşil Dönüşüm Ofisi” ve Dijital Dönüşüm Ofisi” gibi iki ofis kurarak, firmaların yeşil uyum süreci ve dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olabilmeleri için farkındalık eğitimleri düzenleyerek hareket ve eylem planları belirlemeye çalışacaklarını söyledi. TÜİK Temmuz Ayı ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Büyüksimitci, "Temmuz ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 artışla, 258,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk yedi aylık artışımız ise geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 43,97 oranında artarken, Türkiye’nin ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 35 oranında arttı. 9 günlük Kurban Bayramının etkisi ile rakamlarımızda haziran ayına göre bir miktar düşüş olsa da, sanayicilerimizin de gayreti ile önümüzdeki aylarda bunu telafi edeceğimize inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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