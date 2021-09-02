Başkan Yalçın ve Rektör Karamustafa kadim meslekleri canlandıracak okulu inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile birlikte düzenleme çalışmaları devam eden kadim mesleklerin öğretilmesi amacıyla kurulacak olan uygulama merkezindeki son durumu yerinde inceledi.

Başkan Yalçın tarafından Zincidere Mahallesinde bulunan tarihi yetimhanede gerçekleştirecek olan uygulama merkeziyle Talas’ta yer alan kadim meslekler yeniden canlandırılacak. Mimari restorasyon taş, ferforje (metal), mermer ve ahşap ustalığı gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden hayata kazandırılması amacıyla Talas Belediyesi tarafından devralınan ve yeniden düzenlenen bina, restorasyon işlemlerinin ardından KAYÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile söz konusu mesleklerin yeni nesillere aktarıldığı mekan haline gelecek.

Eğitim merkezinde yürütülen çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde inceleyen Başkan Yalçın ve Rektör Karamustafa, burada konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak konuşan Başkan Yalçın, tarihi binanın geçmişiyle alakalı bilgiler vererek binanın düzenleniş amacını anlattı. Başkan Yalçın şunları söyledi:

“Burada 1900’lü yıllarda yetimhane olarak bu bina inşa edilmiş. Uzun süre yetimhane olarak görev yaptıktan sonra cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Zincidere İlkokulu olarak görev yapmış. Daha sonra adalet bakanlığına yediemin deposu olarak tahsis edilmiş sonra ise tahsisini Talas Belediyesi olarak biz alınca Mimari Restorasyon Okulu olarak hazırlanmasının uygun olacağını düşündük. Bu nedenle de Kayseri Üniversitemizin değerli rektörü ve hocalarıyla görüştük. KAYÜ ile birlikte eğitim öğretim tarafını gerçekleştireceğiz.”

Daha sonra Talas’ın restorasyon ustalığındaki geçmişine değinen Başkan Yalçın, barındırdığı potansiyel hakkında konuştu. Eğitim merkezinin bulunduğu bölgenin özellikle taş ustalığında köklü bir geçmişe ve başarıya sahip olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Çevresi, yani buralar benim de “Mimar Sinan’ın torunları” olarak ifade edebileceğim taş ustalarının olduğu bölgelerdir. Ağırnas’tan, Mimarsinan’dan, Zincidere ve Reşadiye’ye kadar birçok tarihi eseri burada zaten buranın ustaları yapmışlar. Anıtkabir’in yapılmasında Kayserili taş ustaları, Reşadiyeli taş ustaları, diğer Süleymaniye ve Selimiye gibi büyük eserlerde de yine buradaki taş ustalarının emekleri var” dedi.

“Bunlar bizim genlerimizde var” İfadelerini kullanan Başkan Yalçın, “Gelecek nesillere bu genleri aktarmamız lazım. Mimari restorasyon taş, ferforje (demircilik), ahşap ve mermer gibi branşları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. KAYÜ Sürekli Eğitim Merkezimiz burada eğitim verecek. Biz de burada paydaş olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise, KAYÜ olarak büyük sorumluluk hissettiklerini ifade etti. “KAYÜ’yü kampüste değil sahada üniversite” olarak tanımladıklarını belirten Rektör Karamustafa, “Uygulayarak, birebir yaparak bir mesleği öğrenme ve hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde burada destek vereceğiz. Bu bölgede özellikle taş işlemeciliği noktasında bu bölgedeki insanların mesleğini uluslararası boyutta tanınır hale getirmek için bizde KAYÜ olarak üzerimize düşeni yapacağız. Başkan Bey’in heyecanı bizim de heyecanımıza heyecan katıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bazı mesleklerin kaybolmasını bu yolla engellemiş olacağız. Sürdürülebilir hale getireceğiz. Bunu da kurumsal ilke çerçevesinde gerçekleştireceğiz” dedi.

İncelemelerini tamamlayan heyet daha sonra alandan ayrıldı.

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