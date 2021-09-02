Ağustos belediyelerde böyle geçti Etkinlik birinciliği Talas Belediyesi’nde

Kayseri’de Ağustos ayı, belediyelerin düzenledikleri etkinlikler ile vatandaşlar için daha keyifli hale geldi. Belediyeler arasında ise Talas Belediyesi, ay içerisinde düzenlediği etkinlikler ile etkinlik sıralamasında birinci oldu.

Ağustos ayı içerisinde Talas Belediyesi’nde Antika Günleri, Maharetli Eller, Mehmet Kemiksiz Konseri, Açık Hava Sineması Paraşüt Pisti, Açık Hava Sineması Ali Dağ 360 Kafe, Açık Hava Yaz Konserleri ve Çocuk Şenliği olarak toplamda 7 etkinlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi de Hayati İnanç Söyleşisi, 30 Ağustos Bisiklet Etkinliği, Hafta Sonu Kampları, Spor A.Ş. Etkinlikleri ve Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri olarak toplam 5 etkinlik yaparken, Melikgazi Belediyesi ise Tırmanma Yarışı, Klasik Oto Festivali ve Klasik Oto Festivali Konserleri olarak 3 etkinliğe imza attı.

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