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İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek ‘glütensiz kafe’ açıldı

İHA

İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek ‘glütensiz kafe’ açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek kafe olacak Glütensiz Kafe açıldı. Başkan Büyükkılıç, açılış töreninde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle bu anlamlı ve özel projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Tuna Caddesi’nde kısa süre önce halkın hizmetine sunulan Glütensiz Kafe’nin resmi açılış törenine eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Çölyak Hastalığı’nı Araştırma Komisyon Başkanı Dr. İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Kaytur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özgöncü katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Glütensiz Kafe’nin danışmanı, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin yaptı. Başkan Büyükkılıç’a bu projeden dolayı teşekkürlerini ileten Engin, Türkiye’nin ilk glütensiz şefi olarak burada danışmanlık edip, eğitim süreci gerçekleştiğini anlatarak, “Kayseri gibi gastronomi şehrinde glütensiz yaşamak çok zordur. Artık Glütensiz Kafe sayesinde bu zorluk aşılmış oldu” dedi. Daha sonra kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç açılış töreninde yaptığı konuşmada ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı içerisinde hareket ettiklerini belirterek, “Siyasi partilerimizle, sosyal sorumluluk projesini hep birlikte paylaşıyoruz. Belki mali yönden değeri çok yüksek olmayabilir ama insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle yapılan böyle bir çalışma parayla değerlendirilmez. Bunun değeri bir canımızın sıkıntısını gidermekle anlaşılır. Açılmış olduğu yaklaşık 10 gün içerisinde İstanbul gibi değişik illerden gelip, ‘toplum içerisinde restoranlarda ilk defa hamburger yiyorum, ilk defa pide yiyorum, ilk defa mantı yiyorum’ diye teşekkürlerini ileten canlarımızın bizim için çok önemli olduğunu paylaşmak istiyorum” diye konuştu. Glütensiz beslenmenin şu anda takdir edilen bir beslenme yöntemi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Daha önceki süreçte pahalı bir yöntem ve uygulama olduğu için herkesin erişemediği bir alandı. Belediyelerimizin sosyal içerikli destekleriyle çölyaklı aileler ya da glütene karşı alerjisi olan ailelerin sorunlarını aşmaya çalışıyorduk” dedi. Kayseri’de 6 bin civarında çölyak ile mücadele eden kişi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biliyorsunuz derneğimiz var, Zahide Kaya’nın kıymetli başkanımızın babaları vefat etti, başsağlığı ve ailesine sabır diliyoruz. Zahide başkanımızın bu süreci toplumu bilinçlendirme bağlamında gayreti olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin doktor milletvekillerinden İsmail Beyin çölyaklı dostlarımızın derdine derman olma, bu konuyu araştırması gibi konusundaki yaptıkları çabaları da biliyoruz. Geldiğimiz süreçte böyle bir çalışmayı yapmakla en önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş oluyoruz. Kayseri’de bildiğim kadarıyla 6 bin civarında bilinen, bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan kardeşlerimiz olduğunu biliyorum.”
Geçtiğimiz günlerde sosyal sorumluluk projesi olan hayırsever Saffet Arslan’ın destekleriyle Türkiye’ye örnek olacak Hospice denilen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temelini attıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yine dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerdiği, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ projesi olan Millet Kıraathanesi’nin 17 milyon TL’lik projesini de paylaşarak, “Amacımız şehrimizi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak ve hak ettiği yere getirmek. Bu şehir sıradan bir şehir değil. Bu şehir herkesin gururla ‘Ben Kayseriliyim, Kayseri’de yaşıyorum, Kayseri’de doğdum, Kayseri’nin ekmeğini yiyorum’ diyebileceği bir şehir. Kayseri’miz bulunmaz eşsiz bir şehir” ifadelerini kullandı.
Glütensiz Kafe’de çalışanlarının da glütensiz beslenen kişilerden seçilen 12 personel olduğunu, kafede uzman bir diyetisyen tarafından kafeye gelen glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz glüten ve çölyak ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verildiğini ve kafede çölyakla ilgili ürünlerinin tamamının yer aldığını anlattı. Zengin mutfağıyla bilinen lezzetin anavatanı Kayseri'nin, gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girmeye hak kazandığını söyleyerek gastronomide önemli bir merkez olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bir vatandaşımız buraya gelmiş, buradaki hizmetlerden istifade etmiş ve hatıra defterine şu notları düşmüş: “Düşünce güzel, hizmet güzel, çeşit güzel, yoldan geçerken sizi görmek güzel’ demiş. Böyle bir kafemize güzellemeler yazmış. Biz de kendisine bu duygu ve düşüncelerinin çok güzel olduğunu ifade ediyorum. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye’yiz.”
TBMM Çölyak Hastalığı’nı Araştırma Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ise “Bugün bir güzelliği daha yaşıyoruz. Kayseri belediyeleri olarak bir ilke daha imza atıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek glütensiz yaşam ile ilgili yapılan çalışmalarından bahsetti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da bu kafenin açılışında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm personele teşekkür etti. Çölyak rahatsızlığı ve glütensiz ürünlerin kendisinin de 56 yıl önce hayatına giren bir tanım olduğunu söyleyen Çolakbayrakdar, çölyak ve glüten ile ilgili bilgiler vererek, bu projenin güzel hizmetler yapıp, şehrin kalitesine değer katmasını diledi.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kayseri’nin Erciyes Dağı’nın eteğinde, Kapadokya’nın girişinde, Anadolu’nun bağrında bir sağlık, gastronomi, sanayi, ticaret, turizm, kültür ve eğitim kenti olduğunu ifade ederek, sağlıklı beslenme konusunda bu projelerin geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından protokol tarafından dualarla Glütensiz Kafe’nin açılış kurdelesi kesildi ve Başkan Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç tarafından davetlilere glütensiz ürünlerden ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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