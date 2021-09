'Ben Hızır´ım' deyip dolandıran sanığa 5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de yolda yürüyen E.T. (45) isimli kadını, `Ben Hızır´ım, beni Allah sana gönderdi´ diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Telat S. (35), 5 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Mart ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen E.T.'nin yanına yaklaşan Telat S., iddiaya göre `Ben Hızır´ım, beni Allah sana gönderdi. Ziynet eşyalarını bana ver, Allah sana daha fazlasını verecek´ dedi. Bunun üzerine E.T., yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.´ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadının durumu fark edip, olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S.´ye çevredekiler ve zabıta memuru tepki gösterdi. Telat S.'nin, ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4 bin TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S., `dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Telat S., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. E.T. ise duruşmaya katılmadı. Suçlamaları reddeden ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Telat S., beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Telat S.´yi, `dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 5 yıl hapis ile 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-09-02 14:14:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.